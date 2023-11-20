У Миколаєві тривають перевірки дотримання закону про державну мову. Фахівці міської ради перевіряють, як в закладах торгівлі та сфери послуг дотримуються закону про державну мову.

Про це проінформували на сайті Миколаївської міської ради.

Повідомляється, що минулого тижня спеціалісти обстежили 122 об’єкти, порушникам виписали 19 попереджень.

Так, фахівці у Корабельному районі оглянули 38 об’єктів. Власникам трьох надали попередження.

Також в Центральному районі обстежили вулицю Нікольську, Велику Морську, Адміральську — загалом понад 40 об’єктів. Виявили 12 закладів, де не дотримуються вимог законодавства. Власників попередили про необхідність усунути недоліки в найкоротший термін.

Крім того, в Інгульському районі оглянули 44 об'єкти по Херсонському шосе. Надали 4 попередження.

Як відомо, раніше мовний омбудсман Тарас Кремінь закликав представників миколаївської влади українізувати вивіски на приватних закладах міста.

Нагадаємо, спеціалісти адміністрації Інгульського району обстежили ще 188 об'єктів торгівлі та сфери послуг щодо дотримання мовного законодавства.