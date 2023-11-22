Журналісти показали, як живуть цивільні в Очакові на Миколаївщині, який щодня піддається обстрілам російських окупантів.

Видання Nikcenter побувало у закритому прифронтовому місті.

Місцеві жителі і вдень, і вночі чують вибухи – російські снаряди бʼють по акваторії і житлових будинках, руйнують цивільну інфраструктуру. Розбиті вибуховими хвилями вікна, посічені уламками двері і стіни під’їздів багатоповерхівок нагадують, що окупанти поруч.

Росіяни обстрілюють акваторію, узбережжя та саме місто Очаків з Кінбурнської коси, яка знаходиться за 6 км. Ворог окупував півострів у березні 2022 року і перебуває там і досі.

«В листопаді місяці із 12 днів 10 днів було обстріляно», – розповідає комендант оборони Очакова Віталій Харченко.

Мета обстрілів не зрозуміла, адже росіяни випускають снаряди безприцільно, застосовуючи ствольну артилерію, говорить комендант. Однак при цьому удари по місту ворог здійснює цілеспрямовано. Щоб дістати ракетами до Очакова, окупанти виводять на позиції РСЗВ «Град» та завдають з нього ударів по житлових будинках.

«Зі ствольної артилерії вони стріляють більше куди дістане, а «Градами» вони приїжджають, відпрацьовують і їдуть», – розповідає комендант.

Забиті плівкою та ОСБ-плитами вікна можна побачити майже у кожному будинку. Пронизливий вітер гуляє відкритими приміщеннями квартир і будинків, чиї господарі виїхали, щоб врятуватись від небезпеки, або ще не встигли закрити після чергового обстрілу.

Переселенка з Донеччини Лариса каже, що хоч у будинку, де вона живе, і закрили розбиті вікна плівкою, це не рятує від холодів, які безжально наближаються з настанням зими.

«Вітер шалений. А вікна що? Плівкою позакривала, а через плівку все одно холодно. Так ми і живемо. Що тепер робити я не знаю. Я вже вчора плакала, оце ще дощ, все топить зверху… Ну річка, у будинку річка», – розповідає жінка.

Щодня мешканці чують звуки вибухів та живуть в небезпеці, ризикуючи власними життями. Буквально за кілька годин до приїзду журналістів місто вчергове було обстріляно ворогом.

«Ховаємося, а куди заховаєшся? Ніде сховатися. Круча завалила погріб, а до укриття бігти далеко. Так за стінку дому підеш постоїш, а що Бог дасть – не знаю. Якось бачу дві ракети полетіло, а що ми можемо зробити?», – каже Лариса.

Будинок, в якому мешкає Володимир, залишився майже порожнім – більшість жителів виїхали звідси.

«В нас більше половини будинку немає. В нашому під’їзді 15 квартир. Всього лише 5 чи 7 людей живе, а то всі інші виїхали. Дуже багато повиїжджали», – розповідає чоловік.

Попри щоденні вибухи, місцеві жителі вірять в перемогу і мріють про мирне життя – таке, яким жили до повномасштабного вторгнення росіян.

Нагадаємо, нещодавно заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков розповів, що за весь час повномасштабного вторгнення депутатський корпус Очаківської міської ради проводив лише очні засідання сесій. Депутати збирались навіть в бомбосховищах.

Також в прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ, діє змішана форма навчання. Міській владі вдалось організувати процес офлайн-навчання. Для цього в одній зі шкіл було облаштовано бомбосховище, в якому є шкільні класи, клас безпеки, їдальня та спортзал.