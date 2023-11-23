Володимир Балін

У Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова-Краківець», де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін заявив, передає Суспільне.

«Сьогодні вранці отримали інформацію, що сьогодні вночі помер водій у Корчові на стоянці. Це, на жаль, вже другий летальний випадок з початку блокади. Я розумію, що, скоріше за все, причини там фізіологія, але, так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах, і незрозуміло, коли вони зможуть попасти в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики і правоохоронні органи, але факт є», — розповів Володимир Балін.

Раніше 11 листопада у Польщі на парковці неподалік пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин», очікуючи на перетин кордону, помер 54-річний водій вантажівки з України.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. до цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.