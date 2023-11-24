Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею. Вивозити будуть усіх, хто висловить таке бажання.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

«У нас уже вичерпався час на погодження компромісів. Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади», — зазначив посадовець.

Деркач стверджує, що на робочому та офіційних рівнях неодноразово порушували питання щодо харчування, чергування «швидких», пожежних машин, належних санітарних умов.

«Цього всього немає. Натомість і надалі бачимо повідомлення про погодження продовження протесту з боку місцевої влади», — додав він.

За словами посадовця, Україна буде вивозити всіх, хто висловить таке бажання. Серед водіїв і перевізників уже поширили форму для заповнення про евакуацію.

«За останні три тижні питання блокади порушувалось на всіх можливих рівнях, десятки листів, зустрічей. Ми запропонували низку компромісів, польський уряд та Єврокомісія їх знають. Але домовитись про щось можливо лише тоді, коли є бажання домовлятись, а не лише бажання блокувати кордон», — підсумував він.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. до цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.