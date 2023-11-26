У неділю 26 листопада в Миколаєві сталося аварійне знеструмлення Промзони та Намиву.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

«Будь ласка, без паніки! Енергетики працюють, чекаємо на заживлення», — зазначили на підприємстві.

Також в «Миколаївобленерго» повідомили вранці, що в області 19 відключених від електропостачання населених пунктів, ще чотири знеструмлені частково. Всі бригади електриків працюють в посиленому режимі.

10:48. Заводський район вже заживили. В Інгульському роботи тривають.

Нагадаємо, ряд міст тимчасово окупованої частини Донецької області повністю залишилися без світла. Окупанти заявили про атаку на енергосистему.