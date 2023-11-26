В центрі Миколаєва через непогоду впало дерево на припаркований поруч автомобіль.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Дерево завалилося на перетині проспекту Центрального та 1-ї Слобідської. На щастя, на момент падіння в автомобілі не було людей. Машина отримала механічні пошкодження.

Загалом по місту через негоду зафіксовано падіння чотирьох дерев, повідомили в міськраді.

Рятувальники міста допомагали в транспортуванні людей до карети швидкої допомоги та до лікарні, в розпилі дерев та їх прибиранні з доріг, у відкачуванні води з підвалу.

Нагадаємо, через негоду для вантажівок перекрили дві траси в Одеській області.

Також повідомлялося, що ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».