Внаслідок ранкового обстрілу берегової лінії Очакова та Очаківської громади на Миколаївщині окрім житлових будинків постраждала адміністративна будівля бази відпочинку.

Про це йдеться в повідомленні ГУ ДСНС в Миколаївській області.

«Часткових пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, також виникла пожежа адмінбудівлі бази відпочинку. Вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини оперативно ліквідували займання на площі 12 квадратних метрів», — повідомили рятувальники.

Нагадаємо, також вночі, 28 листопада, близько 00:18 ворог атакував село Дмитрівка Куцурубської громади. Крім того, за минулу добу, 27 листопада, російські військові тричі обстріляли Очаківську громаду.