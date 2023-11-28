Вранці, 28 листопада, армія РФ обстріляла Очаків та Очаківську громаду. Було частково пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Крім того, вночі, 28 листопада, близько 00:18 ворог атакував село Дмитрівка Куцурубської громади.

За минулу добу, 27 листопада, російські військові тричі обстріляли Очаківську громаду.

«Вчора, 27 листопада, о 13:52 та 18:52 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора, 27 листопада, о 19:57 внаслідок ворожих обстрілів по м. Очаків та береговій лінії Очаківської громади часткових пошкоджень зазнали житлові будинки», — написав Віталій Кім.

Нагадаємо, 26 листопада, російські окупанти з артилерії обстріляли Куцурубську громаду.

Днем раніше, 25 листопада, о 09:11 під артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади.