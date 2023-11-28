Вранці 26 листопада у Миколаєві, навпроти будинку № 24 по вулиці Доктора Самойловича, у місці для паркування, був виявлений труп невстановленого чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

У ході першочергових слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили особу померлого, ним виявився 53-річний миколаївець.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, попередньо, за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Нині правоохоронці встановлюють транспортний засіб та водія, який перебував за його кермом, а також обставини події.

Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про подію, звернутись за телефонами: 093-788-46-43, 102.

Нагадаємо, у понеділок, 20 листопада, на в’їзді в село Возсіятське Вознесенського району сталася ДТП за участі пасажирського мікроавтобуса, вантажного фургона та легковика. Троє людей отримали травми.