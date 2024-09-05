«Близько 2 га побутових та будівельних відходів»: у передмісті Одеси місцеві влаштували стихійне сміттєзвалище
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- Анна Гакман
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3:16, 05 вересня, 2024
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У передмісті Одеси місцеві жителі влаштували стихійне сміттєзвалище.
Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, інспектори виявили близько 2 гектарів розміщення побутових та будівельних відходів.
«Інспекторами виявлено велике, близько 2 гектарів, розміщення побутових, будівельних відходів, відпрацьованих шин, відходів пластику та поліетилену на території житлового масиву «Червоний хутір» у селі Лиманка. Під час огляду встановлено, що сміття та відходи палили замість їх вивезення», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вжито заходи щодо ліквідації виявленого сміттєзвалища.
Нагадаємо, протягом першого півріччя у Миколаївській області ліквідували майже всі несанкціоновані сміттєзвалища.