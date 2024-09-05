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«Близько 2 га побутових та будівельних відходів»: у передмісті Одеси місцеві влаштували стихійне сміттєзвалище

У передмісті Одеси місцеві жителі влаштували стихійне сміттєзвалище.

Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, інспектори виявили близько 2 гектарів розміщення побутових та будівельних відходів.

«Інспекторами виявлено велике, близько 2 гектарів, розміщення побутових, будівельних  відходів, відпрацьованих шин, відходів пластику та поліетилену на території житлового масиву «Червоний хутір» у селі Лиманка. Під час огляду встановлено, що сміття та відходи палили замість їх вивезення», — йдеться у повідомленні.

У передмісті Одеси місцеві жителі влаштували стихійне сміттєзвалище, фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуУ передмісті Одеси місцеві жителі влаштували стихійне сміттєзвалище, фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Зазначається, що вжито заходи щодо ліквідації виявленого сміттєзвалища.

Нагадаємо, протягом першого півріччя у Миколаївській області ліквідували майже всі несанкціоновані сміттєзвалища. 

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