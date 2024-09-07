Вночі росіяни запустили по Україні 67 дронів: на Миколаївщині ППО збила 12 «Шахедів»
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- Аліса Мелік-Адамян
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9:25, 07 вересня, 2024
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В ніч на 7 вересня російська армія атакувала територію України БпЛА типу «Shahed». В результаті протиповітряного бою на Миколаївщині збито 12 дронів.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Про можливі наслідки та постраждалих обласна військова адаміністрація не повідомляє.
Також зазаначимо, що увечері 6 вересня о 19:24 росіяни обстріляли берегову лінію Очакову та завдали артобстрілу по території Куурубської громади.
Серед місцевих постраждалих немає.
Нагадаємо, 6 вересня сили протиповітряної оборони знищили у Миколаївській області 7 російських БпЛА типу Shahed 131/136.