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Вночі росіяни запустили по Україні 67 дронів: на Миколаївщині ППО збила 12 «Шахедів»

Наслідки обстрілу Миколаєва в лютому 2024 року. Архівне фото: «НикВести»Наслідки обстрілу Миколаєва в лютому 2024 року. Архівне фото: «МикВісті»

В ніч на 7 вересня російська армія атакувала територію України БпЛА типу «Shahed». В результаті протиповітряного бою на Миколаївщині збито 12 дронів.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Про можливі наслідки та постраждалих обласна військова адаміністрація не повідомляє.

Також зазаначимо, що увечері 6 вересня о 19:24 росіяни обстріляли берегову лінію Очакову та завдали артобстрілу по території Куурубської громади.

Серед місцевих постраждалих немає.

Нагадаємо, 6 вересня сили протиповітряної оборони знищили у Миколаївській області 7 російських БпЛА типу Shahed 131/136.

 

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