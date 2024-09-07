Наслідки обстрілу Миколаєва в лютому 2024 року. Архівне фото: «МикВісті»

В ніч на 7 вересня російська армія атакувала територію України БпЛА типу «Shahed». В результаті протиповітряного бою на Миколаївщині збито 12 дронів.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Про можливі наслідки та постраждалих обласна військова адаміністрація не повідомляє.

Також зазаначимо, що увечері 6 вересня о 19:24 росіяни обстріляли берегову лінію Очакову та завдали артобстрілу по території Куурубської громади.

Серед місцевих постраждалих немає.

Нагадаємо, 6 вересня сили протиповітряної оборони знищили у Миколаївській області 7 російських БпЛА типу Shahed 131/136.