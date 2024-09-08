Вночі 8 вересня російські безпілотники атакували Одеську область з акваторії Чорного моря, завдавши шкоди цивільній інфраструктурі.

Як повідомили в Силах оборони півдня України, дрони, які були запущені з акваторії Чорного моря, завдали шкоди цивільній інфраструктурі у місті Вилкове, зокрема готельно-ресторанному комплексу. Постраждалих серед населення немає. У Силах оборони закликають мешканців регіону оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

«Наголошуємо громадянам про важливість оперативного реагування на сигнал повітряної тривоги та бути уважними, дотримуючись необхідних заходів безпеки», — йдеться у повідомленні.

У повітряному командуванні «Південь» уточнили, що загалом вночі на півдні України збито 10 російських БпЛА «Shahed-136/131». Бойова робота по ворожих цілях велась понад три години.

Окрім цього два «Шахеди» ліквідували над Одеською областю мобільні вогневі групи прикордонників Ізмаїльського загону. У ДПСУ опублікували кадри уламків збитих БпЛА.

Уламки «Шахеда» збитого над Одещиною, фото: ДПСУ

Нагадаємо, російські війська минулої доби, 7 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 9 — дістали поранення.

Також 7 вересня, російська армія двічі з артилерії атакувала територію Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.