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На Первомайщині невідомі спалили трупи свиней: аналізи показали африканську чуму

Засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кривоозерській селищній радіЗасідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кривоозерській селищній раді

У Первомайському районі Миколаївщині невідомі спалили трупи свиней. Фахівці дослідили рештки та виявили африканську чуму свиней.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі Миколаївської області.

Зазначається, що кістки від спалених свиней знайшли на прилеглій до занедбаного складського приміщення території, за 6 кілометрів від села Криве Озеро. Ще одні рештки виявили за 3 кілометри від траси Е-95 (Київ – Одеса), Первомайського району.

У п’ятницю, 6 вересня, фахівці провели лабораторні аналізи, які показали наявність африканської чуми свиней (АЧС).

З суботи, 7 вересня, в Кривому Озері у місцях виявлення трупів запровадили карантин на 40 днів. Наразі там проводять заходи щодо недопущення поширення та ліквідації АЧС.

Раніше 31 серпня на узбіччі дороги Кропивницьке — Платонове біля 1 кілометра від селища Врадіївка Первомайського району виявили рештки свиней.

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