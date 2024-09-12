Російська армія на Кінбурнському півострові, серпень 2024 року Фото: ТАСС

Сьогодні, 12 вересня, росіяни з тимчасово окупованої території Кінбурнської коси атакували Очаків FPV-дроном — травмована 16-річна дівчина.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, підлітка госпіталізовано, її стан оцінюють як задовільний. Дівчина перебуває під наглядом медиків, які надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що вдень 10 вересня російські військові двічі атакували Миколаївщину з артилерії. Під вогнем опинилися дві громади — Очаківська та Куцурубська.

У 2023 році голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що на Кінбурнській косі залишаються близько 500 російських військ, які продовжують обстрілювати Куцурубську та Очаківську громади.