Одеса постійно працює над збільшенням кількості укриттів, – ОВА
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- Анна Гакман
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3:10, 16 вересня, 2024
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Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що місто постійно займається облаштуванням укриттів.
Про це він повідомив в телемарафоні «Єдині новини».
«Звичайно, показник по укриттях значно покращився. Місто Одеса постійно працює над збільшенням як найпростіших, так і повноцінних укриттів. Процес триває постійно, і ми не зупиняємось», – підкреслив Кіпер.
Він додав, що основна мета – забезпечити 100% дітей можливістю навчатися офлайн завдяки облаштуванню безпечних укриттів у школах.
«Діти мають навчатися за партою, у взаємодії з педагогами та однолітками, як це має бути правильно», – додав очільник ОВА.
Нагадаємо, близько 90% дітей в Одесі навчаються офлайн та в змішаному форматі. За словами Олега Кіпера, одним із головних викликів залишається облаштування шкільних укриттів, оскільки деякі заклади освіти не відповідають сучасним стандартам безпеки.