Одеса постійно працює над збільшенням кількості укриттів, – ОВА

Мобільне укриття в Одесі, архівне фото «МикВісті»

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що місто постійно займається облаштуванням укриттів.

Про це він повідомив в телемарафоні «Єдині новини».

«Звичайно, показник по укриттях значно покращився. Місто Одеса постійно працює над збільшенням як найпростіших, так і повноцінних укриттів. Процес триває постійно, і ми не зупиняємось», – підкреслив Кіпер.

Він додав, що основна мета – забезпечити 100% дітей можливістю навчатися офлайн завдяки облаштуванню безпечних укриттів у школах.

«Діти мають навчатися за партою, у взаємодії з педагогами та однолітками, як це має бути правильно», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, близько 90% дітей в Одесі навчаються офлайн та в змішаному форматі. За словами Олега Кіпера, одним із головних викликів залишається облаштування шкільних укриттів, оскільки деякі заклади освіти не відповідають сучасним стандартам безпеки.