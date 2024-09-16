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Одеса постійно працює над збільшенням кількості укриттів, – ОВА

Мобільне укриття в Одесі, архівне фото «МикВісті»Мобільне укриття в Одесі, архівне фото «МикВісті»

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що місто постійно займається облаштуванням укриттів.  

Про це він повідомив  в телемарафоні «Єдині новини».

«Звичайно, показник по укриттях значно покращився. Місто Одеса постійно працює над збільшенням як найпростіших, так і повноцінних укриттів. Процес триває постійно, і ми не зупиняємось», – підкреслив Кіпер.

Він додав, що основна мета – забезпечити 100% дітей можливістю навчатися офлайн завдяки облаштуванню безпечних укриттів у школах.

«Діти мають навчатися за партою, у взаємодії з педагогами та однолітками, як це має бути правильно», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, близько 90% дітей в Одесі навчаються офлайн та в змішаному форматі. За словами Олега Кіпера, одним із головних викликів залишається облаштування шкільних укриттів, оскільки деякі заклади освіти не відповідають сучасним стандартам безпеки.

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