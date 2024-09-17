На Миколаївщині минулої доби вогнеборці загасили 36 пожеж

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині, минулої доби 16 вересня, вогнеборці 36 разів залучались до гасіння пожеж.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що 29 пожеж сталися на відкритих територіях та 7 — у житловому секторі. Загальна площа вигорілої території склала 36 гектарів.

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Також вогнеборці врятувати 11 житлових та 5 дачних будинків, 3 гаражі та 1 літню кухню. Від ДСНС працювали понад 120 вогнеборців, 36 спецавтомобілів.

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, на Миколаївщині, минулої доби 15 вересня, вогнеборці 35 разів залучались до гасіння пожеж сухої трави та сміття. Загальна площа вигорілої території склала майже 37 гектарів.