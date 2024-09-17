На Миколаївщині минулої доби вогнеборці загасили 36 пожеж
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- Даріна Мельничук
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11:00, 17 вересня, 2024
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На Миколаївщині, минулої доби 16 вересня, вогнеборці 36 разів залучались до гасіння пожеж.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що 29 пожеж сталися на відкритих територіях та 7 — у житловому секторі. Загальна площа вигорілої території склала 36 гектарів.
Також вогнеборці врятувати 11 житлових та 5 дачних будинків, 3 гаражі та 1 літню кухню. Від ДСНС працювали понад 120 вогнеборців, 36 спецавтомобілів.
Нагадаємо, на Миколаївщині, минулої доби 15 вересня, вогнеборці 35 разів залучались до гасіння пожеж сухої трави та сміття. Загальна площа вигорілої території склала майже 37 гектарів.