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Пожежі на Миколаївщині: за минулу добу вигоріло майже 37 гектарів

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині, минулої доби 15 вересня, вогнеборці 35 разів залучались до гасіння пожеж сухої трави та сміття. Загальна площа вигорілої території склала майже 37 гектарів.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що горіли чагарники, сміття та суха трава у Костянтинівській, Мішково-Погорілівській, Первомайській, Воскресенській, Веснянській територіальних громадах Миколаївського району; Баштанській, Горохівській, Інгульській, Снігурівській, Казанківській, Березнегуватській територіальних громадах Баштанського району; Вознесенській, Єланецькій, Бузькій, Прибужанівській територіальних громадах Вознесенського району та в Миколаєві.

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

У селі Утішне Баштанського району разом із сухостоєм палали 19 вуликів та дві будівлі, що не експлуатується. Площа вигорілої території склала 2,5 гектарів.

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Також у селах Новогорожене та Любимівка пожежа пошкодила 2 господарчі споруди та 2 нежитлових приміщення. Площа горіння склала 2,9 гектара.

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Від ДСНС працювали 150 вогнеборців та 39 одиницями техніки.  Допомагали відділення місцевих пожежних охорон «Шевченкове», «Мартинівка», «Пересадівка», «Первомайське», на місцях залучалась техніка для підвозу води від приватних та фермерських господарств.

Нагадаємо, на Миколаївщині 15 вересня вогнеборці тричі гасили будівлі у приватному секторі.

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