На Миколаївщині вогнеборці загасили три пожежі у житловому секторі

Пожежі на Миколаївщині 15 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині минулої доби, 15 вересня, вогнеборці тричі гасили будівлі у приватному секторі.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зранку 15 вересня у селі Каравелове Миколаївського району сталась пожежа у двоповерховому житловому будинку. Там загорілось внутрішнє оздоблення та перекриття на площі 80 квадратних метрів.

Пожежі на Миколаївщині 15 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пізніше, у селі Новокостянтинівка Вознесенського району загорілась прибудова до літньої кухні. Вогонь розповсюдився на приміщення кухні, поруч розташований гараж та автомобіль «Москвич», що знаходився всередині. Вогнеборці не дали вогню перейти на житловий будинок, бо полум’я вже частково підійшло до покрівлі. Площа вигорілої території склала 100 квадратних метри.

Пожежі на Миколаївщині 15 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Також у селі Каширівка Баштанського району вогнеборці загасили пожежу двох господарчих споруд на площі 150 квадратних метри. Від вогню врятували приватний будинок, господарчу споруду та літню кухню.

Пожежі на Миколаївщині 15 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 15 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 15 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Причини пожеж встановлюються. Від ДСНС працювали 15 вогнеборців та 4 одиниці техніки. Додатково для підвозу води залучався трактор з бочкою від товариства з обмеженою відповідальністю «Братське АГРО», що на Вознесенщині.

Нагадаємо, сильний вітер, що накрив Миколаїв, спричинив випадки падіння дерев по місту. Зокрема, зафіксовані випадки повалених дерев на проспекті Центральному, вулиці 2-га Слобідська, а також на перехресті Нікольської та Наваринської, де дерево заблокувало праву смугу руху.