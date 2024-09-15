Негода у місті: миколаївці повідомляють про випадки падіння дерев

Негода у Миколаєві, фото з Viber «ДТП и дороги»

Сильний вітер, що накрив Миколаїв, спричинив випадки падіння дерев по місту. Зокрема, зафіксовані випадки повалених дерев на проспекті Центральному, вулиці 2-га Слобідська, а також на перехресті Нікольської та Наваринської, де дерево заблокувало праву смугу руху.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Повалено дерево на вулиці 2-а Слобідська, фото: Олександр Поліщук

Повалено дерево на вулиці 2-а Слобідська, фото: Олександр Поліщук

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.

«Пізніше надам зведену інформацію щодо ліквідації наслідків негоди», — додав він.

Крім того, впало дерево між будинками на Великій Морській, 5-а, та Бузькому бульварі, 15-а.

«Дерево вже давно стояло сухе і ніхто не реагував. Поруч теж висока суха тополя чекає, коли впаде. Величезне прохання відреагувати», — повідомила місцева жителька в контакт-центрі при Миколаївській міській раді.

Негода у Миколаєві, фото: Олександр Сєнкевич

Нагадаємо, сьогодні у Миколаєві та області спостерігається сильний вітер зі швидкістю до 9 м/с. Похмура погода триматиметься протягом дня, але опадів не очікується.

Через сильний вітер у деяких селах Миколаївського району вже зафіксовані перебої з електропостачанням, про що повідомляють місцеві жителі.

Своєю чергою, міський голова Олександр Сєнкевич звернувся до жителів із проханням бути обережними та повідомляти про випадки повалених дерев за номером 15-88 або звертатися до контакт-центру при Миколаївській міській раді.