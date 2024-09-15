Негода у місті: миколаївці повідомляють про випадки падіння дерев
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- Анна Гакман
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19:10, 15 вересня, 2024
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Сильний вітер, що накрив Миколаїв, спричинив випадки падіння дерев по місту. Зокрема, зафіксовані випадки повалених дерев на проспекті Центральному, вулиці 2-га Слобідська, а також на перехресті Нікольської та Наваринської, де дерево заблокувало праву смугу руху.
Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».
Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.
«Пізніше надам зведену інформацію щодо ліквідації наслідків негоди», — додав він.
Крім того, впало дерево між будинками на Великій Морській, 5-а, та Бузькому бульварі, 15-а.
«Дерево вже давно стояло сухе і ніхто не реагував. Поруч теж висока суха тополя чекає, коли впаде. Величезне прохання відреагувати», — повідомила місцева жителька в контакт-центрі при Миколаївській міській раді.
Нагадаємо, сьогодні у Миколаєві та області спостерігається сильний вітер зі швидкістю до 9 м/с. Похмура погода триматиметься протягом дня, але опадів не очікується.
Через сильний вітер у деяких селах Миколаївського району вже зафіксовані перебої з електропостачанням, про що повідомляють місцеві жителі.
Своєю чергою, міський голова Олександр Сєнкевич звернувся до жителів із проханням бути обережними та повідомляти про випадки повалених дерев за номером 15-88 або звертатися до контакт-центру при Миколаївській міській раді.