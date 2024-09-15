Шквальний вітер у Миколаєві: мер закликав фіксувати наслідки негоди
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- Анна Гакман
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18:31, 15 вересня, 2024
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Сьогодні у Миколаєві та області спостерігається сильний вітер зі швидкістю до 9 м/с.
Похмура погода триматиметься протягом дня, але опадів не очікується.
Через сильний вітер у деяких селах Миколаївського району вже зафіксовані перебої з електропостачанням, про що повідомляють місцеві жителі.
Своєю чергою, міський голова Олександр Сєнкевич звернувся до жителів із проханням бути обережними та повідомляти про випадки повалених дерев за номером 15-88 або звертатися до контакт-центру при Миколаївській міській раді.
«І пам'ятайте про свою безпеку! Не ходіть біля великих дерев», — підкреслив мер міста.
Нагадаємо, зранку в Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів — 19 мм. Через дощ було затоплено частину вулицю. На цей час, рух транспорту відновлено по всім раніше затопленим вулицям, окрім проспекту Небесної Сотні. На місці працюють комунальні служби.