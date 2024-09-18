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На Миколаївщині за добу загасили 36 пожеж, одна з них сталась внаслідок бойових дій

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області 17 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині минулої доби, 17 вересня, вогнеборці 36 разів залучались до гасіння пожеж. Загальна площа вигорілої території склала понад 50 гектарів.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що у Баштанському районі, внаслідок російського обстрілу, зайнялась суха трава на території сільськогосподарського підприємства. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборці.

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області 17 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Баштанському, Вознесенському, Миколаївському та Первомайському районах області 33 рази горіло сміття та сухостій на відкритих територіях.

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області 17 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Мішково-Погорілівській територіальній громаді Миколаївського району сталась пожежа сухотою на території приватного сектору. Надзвичайники відвели загрозу від житлового будинку, що знаходився поруч та загасили пожежу на площі 3000 квадратних метри.

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області 17 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Також пожежу сухої трави, 12 вуликів та споруди госппризначення площею 10 гектарів загасили у Єланецькій територіальній громаді Вознесенського району. У Веселинівській територіальній громаді Вознесенського району загасили будинок, що не експлуатується.

Від ДСНС працювали 160 співробітників чергових і резервних караулів, 42 одиниці техніки, відділення місцевих пожежних охорон «Шевченкове», «Горохівське», «Миколаївка», «Мартинівське», «Олександрівка», «Покровка», «Секретарка», техніка від фермерських господарств, лісництва у Врадіївській територіальній громаді та місцеве населення в окремих епізодах.

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, на Миколаївщині, минулої доби 16 вересня, вогнеборці 36 разів залучались до гасіння пожеж.

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