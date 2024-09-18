На Миколаївщині за добу загасили 36 пожеж, одна з них сталась внаслідок бойових дій
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- Даріна Мельничук
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10:35, 18 вересня, 2024
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На Миколаївщині минулої доби, 17 вересня, вогнеборці 36 разів залучались до гасіння пожеж. Загальна площа вигорілої території склала понад 50 гектарів.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що у Баштанському районі, внаслідок російського обстрілу, зайнялась суха трава на території сільськогосподарського підприємства. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборці.
У Баштанському, Вознесенському, Миколаївському та Первомайському районах області 33 рази горіло сміття та сухостій на відкритих територіях.
У Мішково-Погорілівській територіальній громаді Миколаївського району сталась пожежа сухотою на території приватного сектору. Надзвичайники відвели загрозу від житлового будинку, що знаходився поруч та загасили пожежу на площі 3000 квадратних метри.
Також пожежу сухої трави, 12 вуликів та споруди госппризначення площею 10 гектарів загасили у Єланецькій територіальній громаді Вознесенського району. У Веселинівській територіальній громаді Вознесенського району загасили будинок, що не експлуатується.
Від ДСНС працювали 160 співробітників чергових і резервних караулів, 42 одиниці техніки, відділення місцевих пожежних охорон «Шевченкове», «Горохівське», «Миколаївка», «Мартинівське», «Олександрівка», «Покровка», «Секретарка», техніка від фермерських господарств, лісництва у Врадіївській територіальній громаді та місцеве населення в окремих епізодах.
Нагадаємо, на Миколаївщині, минулої доби 16 вересня, вогнеборці 36 разів залучались до гасіння пожеж.