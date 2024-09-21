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В Южноукраїнську чоловік впав з обриву — його діставали рятувальники

В Южноукраїнську чоловік впав з кручі. Фото: ДСНСВ Южноукраїнську чоловік впав з кручі. Фото: ДСНС

Вчора, 20 вересня, в Южноукраїнську чоловік впав зі стрімкого обриву і потребував транспортування нагору.

Про інцидент повідомили у ГУ ДСНС в Миколаївській області.

На місце прибув черговий караул 25 державної пожежно-рятувальної частини.

ДСНС спустились до 28-річного чоловіка та за допомогою рятувальних нош підняли на поверхню та передали кареті швидкої медичної допомоги. Постраждалого госпіталізовано до лікарні. 

Нагадаємо, що 14 липня, в Миколаєві на перехресті Херсонського Шосе та вулиці Троїцької сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Tucson та ВАЗ. Рятувальники деблокували постраждалу. 

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