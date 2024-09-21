В Южноукраїнську чоловік впав з обриву — його діставали рятувальники
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- Аліна Квітко
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15:44, 21 вересня, 2024
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Вчора, 20 вересня, в Южноукраїнську чоловік впав зі стрімкого обриву і потребував транспортування нагору.
Про інцидент повідомили у ГУ ДСНС в Миколаївській області.
На місце прибув черговий караул 25 державної пожежно-рятувальної частини.
ДСНС спустились до 28-річного чоловіка та за допомогою рятувальних нош підняли на поверхню та передали кареті швидкої медичної допомоги. Постраждалого госпіталізовано до лікарні.
Нагадаємо, що 14 липня, в Миколаєві на перехресті Херсонського Шосе та вулиці Троїцької сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Tucson та ВАЗ. Рятувальники деблокували постраждалу.