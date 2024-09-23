₴40 млн збитків: у серпні на Миколаївщині зафіксували 26 пожеж через військові дії
-
- Анна Гакман
-
•
-
19:33, 23 вересня, 2024
-
Впродовж серпня на Миколаївщині зафіксовано 26 пожеж через військові дії, що призвели до екологічних та економічних втрат на загальну суму майже 40 мільйонів гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що вогонь завдавав шкоди як в екосистемах, на відкритих територіях, так і на територіях житлових забудов, інфраструктурних об’єктів, фермерських господарств та підприємствах області.
«Загальний розмір шкоди від неорганізованих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря Миколаївщини — майже 40 мільйонів гривень. У тому числі було здійснено 6 розрахунків збитків на суму 21 мільйон гривень за наслідками обстрілу 26 серпня 2024 року — одного з наймасовіших, коли під ударом перебувало 15 областей України», — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, минулої доби 22 вересня вогнеборці 17 разів залучались до гасіння пожеж у Миколаївській області, одна з них виникла через обстріл.