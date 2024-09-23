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₴40 млн збитків: у серпні на Миколаївщині зафіксували 26 пожеж через військові дії

Пожежі у Миколаївській області, фото ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області, фото ДСНС Миколаївщини

Впродовж серпня на Миколаївщині зафіксовано 26 пожеж через військові дії, що призвели до екологічних та економічних втрат на загальну суму майже 40 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що вогонь завдавав шкоди як в екосистемах, на відкритих територіях,  так і на територіях житлових забудов, інфраструктурних об’єктів, фермерських господарств та підприємствах області.

«Загальний розмір шкоди від неорганізованих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря Миколаївщини — майже 40 мільйонів гривень. У тому числі було здійснено 6 розрахунків збитків на суму 21 мільйон гривень за наслідками обстрілу 26 серпня 2024 року — одного з наймасовіших, коли під ударом перебувало 15 областей України», — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, минулої доби 22 вересня вогнеборці 17 разів залучались до гасіння пожеж у Миколаївській області, одна з них виникла через обстріл.

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