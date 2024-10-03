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Незаконно переправляли чоловіків через кордон за $7 тисяч: на Одещині поліція затримала підозрюваних

На Одещині поліція затримала підозрюваних, які незаконно переправляли військовозобов’язаних через кордон. Фото: НацполіціяНа Одещині поліція затримала підозрюваних, які незаконно переправляли військовозобов’язаних через кордон. Фото: Нацполіція

Двоє жителів Роздільнянського району Одеської області незаконного переправлення чоловіків з України через кордон. За 7 тисяч доларів вони допомагали потрапити чоловікам до Придністровʼя.

Про це повідомляє Головне управляння Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, чоловіки віком 37-ми та 61-го року, у змові з іншими особами, ховали військовозобов’язаних чоловіків у прикордонних населених пунктах. Потім відвозили на власних машинах ближче до кордону, звідки допомагали потрапити до Придністровʼя в обхід пунктів пропуску.

За інформацією правоохоронців, послуги підозрюваних коштували 7000 доларів, які вони ділили між собою в різних частинах, залежно від відведеної ролі.

Поліцейські задокументували, що наприкінці вересня вони переправляли за кордон чотирьох військовозобов’язаних. 

Правоохоронці затримали одного чоловіка з «клієнтами» на під’їзді до кордону, а другого — вдома.

Під час обшуку помешкань підозрюваних та приміщень, де вони переховували військозобов’язаних, правоохоронці вилучили частину грошей, мобільні телефони з листуваннями щодо оборудок та автомобілі, якими користувалися затримані.

На Одещині поліція затримала підозрюваних, які незаконно переправляли військовозобов’язаних через кордон. Фото: НацполіціяНа Одещині поліція затримала підозрюваних, які незаконно переправляли військовозобов’язаних через кордон. Фото: Нацполіція

Слідчі повідомили чоловікам про підозру за сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, що передбачає частина 3 статті 332 Кримінального кодексу України. 

Їм загрожує до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. 

Наразі суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту. 

Нагадаємо, миколаївський суд визнав винним 43-річного місцевого жителя в ухиленні від призову на військову службу. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

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