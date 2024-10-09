Облив дружину легкозаймистою рідиною і підпалив: на Одещині поліція підозрює чоловіка у замаху на вбивство

На Одещині нетверезий чоловік облив дружину легкозаймистою рідиною та підпалив. Фото: Нацполіція

На Одещині чоловік у стані алкогольного спʼяніння облив дружину легкозаймистою рідиною та підпалив. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управляння Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, між подружжям сталася побутова сварка, під час якої нетверезий 32-річний чоловік, облив 37-річну дружину легкозаймистою рідиною та підпалив. На жінці загорівся одяг, вона схопила з ліжка покривало, вибігла на вулицю та обгорнулась ним, щоб загасити вогонь.

За інформацією правоохоронців, сусіди викликали швидку на місце пригоди. У міській лікарні жінці надали першу допомогу і відправили її до Одеського опікового центру, там їй діагностували 40 відсотків опіків тіла.

Поліцейські вилучили ємність з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів та інші речові докази з будинку подружжя, що мають значення у справі.

На Одещині нетверезий чоловік облив дружину легкозаймистою рідиною та підпалив. Фото: Нацполіція

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в замаху на вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, що передбачає частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15-ти років.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у селі Прибузьке Галицинівської громади 32-річний чоловік облив бензином своїх батьків та підпалив їхні будинки. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.