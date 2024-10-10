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На Одещині завтра оголошено день жалоби за загиблими

Завтра, 11 жовтня, в Одеській області оголошено день жалоби за загиблими.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«У звʼязку з загибеллю людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одеському району, завтра, 11 жовтня, в Одеській області оголошено день жалоби. Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких», – написав Олег Кіпер.

Нагадаємо, що у ніч на 6 жовтня російські війська атакували Одесу балістичними ракетами. Унаслідок атаки було пошкоджено суховантажне цивільне судно.

7 жовтня росіяни знову атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.

Ввечері 9 жовтня російська армія атакувала Одеський район балістичними ракетами. Ціллю ворога знову стала портова інфраструктура. Ворог влучив у цивільний контейнеровоз під прапором Панами. Внаслідок ударів загинуло вісім цивільних громадян. 

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