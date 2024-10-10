Кім розповів про наслідки подвійного ракетного удару по Миколаєву

Удар по Миколаєву 21 березня, фото «МикВісті»

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву, завданого двома балістичними ракетами, пошкоджено критичну інфраструктуру та приватні будинки. Дві жінки отримали легкі поранення, їм було надано амбулаторну допомогу.

Про це в етері «Єдині новини» повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Місто дійсно зазнало атаки двома балістичними ракетами. Ворог цілився у критичну інфраструктуру, неподалік якої знаходилися люди та приватні будинки. Наразі місто та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків удару», – повідомив Віталій Кім.

Він також зазначив, що дві жінки отримали легкі поранення, їм надали амбулаторну допомогу.

«Хочу подякувати поліції, яка оперативно прибула на місце та встигла евакуювати людей між двома ударами, що дозволило уникнути жертв», – додав Кім.

Віталій Кім наголосив, що наразі не можуть розголошуватися деталі щодо пошкоджень об'єкта критичної інфраструктури:

«Щодо пошкоджень, я хочу уточнити, що саме можна коментувати, а що ні. Ворог зруйнував частину обладнання будівлі, і поки що складно сказати, який саме вплив це матиме. Ми розуміємо, що це об'єкт критичної інфраструктури, і атака була цілеспрямованою, але детальної інформації я зараз не надаватиму, щоб не зашкодити ситуації. Другий удар стався за 50 метрів від першого, і ціллю був той самий об'єкт».

Нагадаємо, що у четвер, 10 жовтня, російська армія двічі вдарила по Миколаєву балістикою. Перший удар пролунав об 11:45, через 7 хвилин після початку повітряної тривоги. На даний момент відомо про двох постраждалих у результаті ракетного удару.