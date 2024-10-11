Росія вночі обстріляла Одеську область балістичними ракетами: є загиблі, серед них підліток

Обстріл Одеської області 11 жовтня, фото: ДСНС

Російська армія у ніч на 11 жовтня здійснила атаку балістичними ракетами по Одеському району, в результаті чого загинуло четверо людей, включаючи підлітка.

Ще десять людей зазнали поранень, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок ракетної атаки була зруйнована двоповерхова будівля, де проживали та працювали мирні жителі. Трагедія обірвала життя чотирьох осіб, серед яких 16-річна дівчина, 22-річний юнак та 43-річна жінка. Ще одна жінка, незважаючи на зусилля медиків, померла від отриманих травм у лікарні.

Рятувальники ДСНС прибули на місце трагедії та розпочали пошуково-рятувальні роботи. Їм вдалося витягти з-під завалів чотирьох людей живими.

Ще 10 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Девʼятьох з них було терміново госпіталізовано, причому стан чотирьох постраждалих оцінюється як важкий. Медики борються за їхні життя, надаючи всю необхідну допомогу.

В Міністерстві внутрішніх справ України зауважили, що пошук людей під завалами ускладнювався повторним оголошення повітряної тривоги в регіоні. Для підвищення ефективності пошукових робіт були залучені спеціально навчені собаки-рятувальники з кінологами.

Обстріл Одеської області 11 жовтня, фото: ДСНС

Обстріл Одеської області 11 жовтня, фото: ДСНС

Обстріл Одеської області 11 жовтня, фото: ДСНС

Обстріл Одеської області 11 жовтня, фото: ДСНС

Обстріл Одеської області 11 жовтня, фото: ДСНС

Обстріл Одеської області 11 жовтня, фото: ДСНС

Нагадаємо, що 11 жовтня в Одеській області оголошено днем жалоби за загиблими.

Також у четвер, 10 жовтня, російська армія двічі вдарила по критичній інфраструктурі Миколаєва, спричинивши пожежу та пошкодження будинків. Постраждали три людини