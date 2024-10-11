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Укладав асфальт та підірвався на російській міні: на Херсонщині постраждав чоловік

Розмінування на території Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»Розмінування на території Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»

Житель Давидового Броду підірвався на російській вибухівці під час виконання дорожніх робіт.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

«59-річний чоловік натрапив на вибуховий предмет під час виконання робіт з укладання асфальту. Через детонацію він дістав вибухову травму і контузію», — йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що бригада швидкої надала постраждалому медичну допомогу на місці.

Скільки українців постраждали від мін?

За даними Міністерства внутрішніх справ України, за два роки 610 людей дістали травм, 277 — загинули під час підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Серед загиблих від мін — 14 дітей. Найбільше постраждалих — у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. 

У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

На Миколаївщині в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Є загиблий та поранений працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В одному з сіл Снігурівщини 15 грудня 2022 року чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці. Згодом, 22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади.

20 вересня 2023 року у Снігурівці на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували. Пізніше, 11 жовтня у полі біля міста Снігурівка року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні.

Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей. 5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.

Нагадаємо, що на базі ГУ ДСНС у Миколаївській області 12 березня 2024 року відкрили інтерактивний клас безпеки, де дітей навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.

Раніше, у серпні 2023 року миколаївські рятувальники створили мобільний клас з мінної безпеки, який працює у різних населених пунктах області. Його створили, щоб мінімізувати ризики та охопити якомога більше мешканців області, особливо на деокупованих територіях або у населених пунктах, де велись активні бойові дії.

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