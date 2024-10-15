Фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю за $10 тисяч: в Одесі затримали організатора схеми для ухилянтів

В Одесі затримали організатора схеми для ухилянтів. Фото: Нацполіція

В Одесі поліція затримала організатора незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Займався протиправною діяльністю 32-річний чоловік із Закарпатської області, який тривалий час мешкав в Одесі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що чоловік підшукав серед одеситів військовозобов’язаного і запропонував укласти фіктивний шлюб з жінкою, яка має інвалідність. За одруження з незнайомкою містянин мав сплатити 10 тисяч доларів, половину з яких до реєстрації шлюбу, а решту – після.

«Хвора дружина для 29-річного «нареченого» була можливістю безперешкодно виїхати з нею в іншу країну. Коли «наречений» зібрав відповідну суму, підозрюваний повідомив йому, що за грошима прийде необізнаний в його справах товариш, і призначив обом зустріч у Київському районі міста», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали підозрюваного, коли товариш передавав йому 5000 доларів. Також у нього вилучили здобуті незаконним шляхом гроші та мобільний телефон з інформацією, що становить інтерес для слідства.

В Одесі затримали організатора схеми для ухилянтів. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали організатора схеми для ухилянтів. Фото: Нацполіція

Слідчі повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій з корисливих мотивів, що передбачає частина 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1 мільйон 59 тисяч 800 гривень.

Нагадаємо, у Києві та Херсоні підозрюють 6 людей, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від призову. Серед них — адвокати і посадовці територіального центру комплектування (ТЦК) та центру надання адміністративних послуг.