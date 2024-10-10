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«Заробляли» на ухилянтах у Києві та Херсоні: правоохоронці підозрюють адвокатів та посадовців ТЦК

Правоохоронці підозрюють адвокатів та посадовців ТЦК, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від призову. Фото: СБУПравоохоронці підозрюють адвокатів та посадовців ТЦК, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від призову. Фото: СБУ

У Києві та Херсоні підозрюють 6 людей, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від призову. Серед них — адвокати і посадовці територіального центру комплектування (ТЦК) та центру надання адміністративних послуг.

Як повідомляє Служба безпеки України, від 7 до 12 тисяч доларів підозрювані оформлювали чоловікам бронь або знімали з військового обліку на підставі фіктивних медвисновків.

Зазначається, що у Києві підозрюють двох адвокатів, які пропонували військовозобов’язаним сховатися від мобілізації через незаконне працевлаштування до одного з держпідприємств оборонного значення.

Спочатку вони організовували для своїх клієнтів формальне проходження військово-лікарської комісії та відправляли документи до територіального центру комплектування (ТЦК) для уникнення процедури вручення повістки. Для цього адвокати використовували особисті зв’язки у військово-лікарській комісії та військкоматах столиці.

Потім вони направляли документи своїх клієнтів для призначення на посади у держпідприємства з подальшим бронюванням від мобілізації.

Наразі їм повідомили про підозру за зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою осіб, що передбачає частина 2 статті 28 та частина 3  статті 369-2 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці підозрюють адвокатів та посадовців ТЦК, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від призову. Фото: СБУПравоохоронці підозрюють адвокатів та посадовців ТЦК, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від призову. Фото: СБУ

Окрім цього, у Херсоні на корупційній схемі викрили ще трьох посадовців територіального центру комплектування (ТЦК) та їхню спільницю – працівницю місцевого центру надання адмінпослуг, яка відповідала за роботу з військовозобов’язаними.

За інформацією правоохоронців, жінка оновлювала дані чоловіків призовного віку та пропонувала їм допомогу в уникненні мобілізації. Потім вона передавала персональні дані клієнтів своїм спільникам в територіальний центр комплектування (ТЦК), де вони знімали ухилянтів з військового обліку через «погане» здоров’я.

Слідчі повідомили їм про підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, що передбачає частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Усі підозрювані зараз перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці підозрюють адвокатів та посадовців ТЦК, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від призову. Фото: СБУПравоохоронці підозрюють адвокатів та посадовців ТЦК, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від призову. Фото: СБУ

Нагадаємо, керівник одного з Херсонського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) і троє його спільників розробили план незаконного звільнення від служби для чоловіків призовного віку шляхом внесення недостовірних відомостей до військово-облікових документів.

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