Росіяни вдарили ракетами С-300 по Очакову: пошкоджені будинки та електромережа

Наслідки обстрілів Очакова, Архівне фото: «МикВісті»

Зранку, 15 жовтня, об 11:00 росіяни вдарили по Очакову, попередньо ракетою С-300. Внаслідок чого пошкоджені девʼять будинків та лінію електропередач, яку вже відновили.

За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, о 15:49 під артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади.

Крім того, о 09:17 російська армія з FPV-дронів атакувала Куцурубську громаду, що на Миколаївщині. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок.

Постраждалих серед населення немає, зазначили у Миколаївській ОВА.

Також вночі, 16 жовтня, сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три БпЛА Shahed 131/136.

Раніше правоохоронці затримали голову Куцурубської обʼєднаної територіальної громади Інну Копійку за підозрою у виправдовуванні повномасштабного вторгнення Росії.

Варто нагадати, що саме Куцурубська громада чи не щодня знаходиться під атакою російської армії. Найчастіше села обстрілюють з FPV-дронів, артилерії та БпЛА типу Shahed 131/136 з окупованого Кінбурнського півострова.