Бути пильними: через Telegram поширюють вірус під виглядом бота Резерв+
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- Світлана Іванченко
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16:31, 16 жовтня, 2024
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У Telegram зафіксували активність шкідливого бота, який маскується під технічну підтримку додатку «Резерв+».
Про це повідомили у Держспецзв'язку.
За інформацією урядової команди реагування CERT-UA, бот @reserveplusbot розсилає повідомлення з архівом «RESERVPLUS.zip», який містить шкідливе програмне забезпечення MEDUZASTEALER для викрадення файлів.
Повідомляється, що раніше цей акаунт дійсно використовувався для підтримки, але зараз поширює небезпечні програми.
У відомстві зазначили, що деталі інциденту з’ясовуються, а команда CERT-UA мінімізувала загрози. При цьому, громадянам радять уникати взаємодії з ботом і не завантажувати файли.
Раніше повідомлялось, міноборони хоче трансформувати «Резерв+» в онлайн-ТЦК, додавши низку нових функцій.
Нагадаємо, що станом на червень близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних українців оновили свої облікові дані онлайн, у ТЦК або через ЦНАПи.
Крім того, в застосунку «Армія+» зʼявляться навчальні курси, е-посвідчення та програма лояльності для воїнів.
Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський презентував цифровий застосунок «Армія+», який має стати ключовим елементом цифрової держави, спрощуючи роботу та бюрократію в армії. Застосунок надасть військовим можливість ефективніше виконувати завдання та забезпечить комунікацію між ними.
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