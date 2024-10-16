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Бути пильними: через Telegram поширюють вірус під виглядом бота Резерв+

Ілюстраційне фото: Держспецзв'язкуІлюстраційне фото: Держспецзв'язку

У Telegram зафіксували активність шкідливого бота, який маскується під технічну підтримку додатку «Резерв+». 

Про це повідомили у Держспецзв'язку.

За інформацією урядової команди реагування CERT-UA, бот @reserveplusbot розсилає повідомлення з архівом «RESERVPLUS.zip», який містить шкідливе програмне забезпечення MEDUZASTEALER для викрадення файлів. 

Повідомляється, що раніше цей акаунт дійсно використовувався для підтримки, але зараз поширює небезпечні програми. 

У відомстві зазначили, що деталі інциденту з’ясовуються, а команда CERT-UA  мінімізувала загрози. При цьому, громадянам радять уникати взаємодії з ботом і не завантажувати файли.

Раніше повідомлялось, міноборони хоче трансформувати «Резерв+» в онлайн-ТЦК, додавши низку нових функцій.

Нагадаємо, що станом на червень близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних українців оновили свої облікові дані онлайн, у ТЦК або через ЦНАПи.

Крім того, в застосунку «Армія+» зʼявляться навчальні курси, е-посвідчення та програма лояльності для воїнів.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський презентував цифровий застосунок «Армія+», який має стати ключовим елементом цифрової держави, спрощуючи роботу та бюрократію в армії. Застосунок надасть військовим можливість ефективніше виконувати завдання та забезпечить комунікацію між ними.

 

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