РФ вдарила по енергетиці на Миколаївщині, є відключення світла
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- Марія Хаміцевич
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8:06, 17 жовтня, 2024
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Армія Росії атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївської області, внаслідок чого є відключення світла. Роботи з відновлення тривають.
Про це йдеться у ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.
Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, але роботи продовжуються. Постраждалих немає.
Також у ніч проти 17 жовтня у Миколаївській області силами протиповітряної оборони велася бойова робота.
Нагадаємо, що з самого ранку середи, 16 жовтня, у Миколаєві та Херсоні майже по всіх районах міст зникла електроенергія.
Крім того, у Херсоні через відсутність світла зникло водопостачання, про це повідомляють журналісти Суспільне.Херсон.
Не дивлячись на заяви влади про те, що знеструмлення не повʼязані з російськими обстрілами, зазначимо, що цієї ночі по Миколаївщині запустили дрони типу Shahed 131/136, з яких ППО ліквідували три. За даними Херсонської ОВА, протягом доби під обстрілами військ РФ перебували понад 10 населених пункти в регіоні.
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