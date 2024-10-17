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РФ вдарила по енергетиці на Миколаївщині, є відключення світла

Ілюстративне фото удару по енергетиці. Фото: Ukraine Front LineІлюстративне фото удару по енергетиці. Фото: Ukraine Front Line

Армія Росії атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївської області, внаслідок чого є відключення світла. Роботи з відновлення тривають.

Про це йдеться у ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, але роботи продовжуються. Постраждалих немає.

Також у ніч проти 17 жовтня у Миколаївській області силами протиповітряної оборони велася бойова робота.

Нагадаємо, що з самого ранку середи, 16 жовтня, у Миколаєві та Херсоні майже по всіх районах міст зникла електроенергія. 

Крім того, у Херсоні через відсутність світла зникло водопостачання, про це повідомляють журналісти Суспільне.Херсон.

Не дивлячись на заяви влади про те, що знеструмлення не повʼязані з російськими обстрілами, зазначимо, що цієї ночі по Миколаївщині запустили дрони типу Shahed 131/136, з яких ППО ліквідували три. За даними Херсонської ОВА, протягом доби під обстрілами військ РФ перебували понад 10 населених пункти в регіоні.

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