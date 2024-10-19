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Український правозахисник Максим Буткевич повернувся з російського полону

Максим Буткевич. Фото: УНІАНМаксим Буткевич. Фото: УНІАН

До України з російського полону 18 жовтня повернувся український правозахисник, співзасновник «Громадського радіо» та «Центру прав людини ZMINA» Максим Буткевич в рамках обміну між країнами.

Про це стало відомо від його батька, повідомляє Інститут масової інформації. 

За даними батька, Максим вже перебуває на території України.

Зазначається, що Максим Буткевич став другим українським журналістом, який був звільнений з російського полону в 2024 році.

У червні 2022 року правозахисник, журналіст, співзасновник «Центру прав людини ZMINA» і «Громадське радіо», військовослужбовець Максим Буткевич потрапив у російський полон у районі захоплених пунктів Золоте і Гірське Луганської області. Про взяття в полон Буткевича російські пропагандисти повідомили ще 24 червня, опублікувавши відео допиту.

У вересні 2022 року міністерство оборони Росії визнало утримання в полоні Максима Буткевича.

Нагадаємо, українська журналістка Вікторія Рощина загинула під час перебування в російському ув'язненні.

Також українську журналістку Вікторію Рощину, росіяни утримували у слідчому ізоляторі (СІЗО) №2 міста Таганрог Ростовської області РФ. Колишні полонені розповідають, що цей ізолятор відомий найжорстокішими тортурами.

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