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На Миколаївщині рятувальники врятували дітей під час пожежі в дачному будинку

На Миколаївщині рятувальники врятували дітей під час пожежі в дачному будинку, фото: ГУ ДСНСНа Миколаївщині рятувальники врятували дітей під час пожежі в дачному будинку, фото: ГУ ДСНС

На Миколаївщині рятувальники евакуювали двох дітей та їхню матір під час пожежі в дачному будинку.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, пожежа сталася 20 жовтня у Веснянській територіальній громаді.

Зазначається, що пожежа виникла через недотримання правил безпеки під час експлуатації печей.

«20 жовтня о 09:59 на екстрену лінію Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу дачного будинку по вул. Вишнева садово-виноградного товариства «Урожай 2017» селі Кир’яківка Веснянської територіальної громади, де можливо знаходяться неповнолітні діти. Прибувши до місця вогнеборці евакуювали дітей 2015 та 2021 років народження та їхню матір. При обстежені виявили осередок займання площею 10 кв. м, та в найкоротші строки його ліквідували», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що регіон підготовлений до зимового періоду краще, ніж у попередні сезони. Але не дивлячись на це, робота енергосистеми залежатиме від кількості обстрілів та їх наслідків.

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