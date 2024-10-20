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В Швеції археологи виявили 139 поховань вікінгів

Огляд однієї з могил, фото: Arkeologerna CC BYОгляд однієї з могил, фото: Arkeologerna CC BY

У Швеції археологи виявили поховання вікінгів, де разом з людськими останками знайшли рештки тварин і різні артефакти. 

Як пише Heritage Daily, це лише початок археологічного проєкту.

На сьогоднішній день розкрито 139 могил, в яких знайдені останки людей і тварин, глиняні артефакти та ювелірні прикраси.

«Однією з унікальних рис знайдених могил є різноманітність поховальних практик. У деяких з них були поховані собаки в круглих вогнищах, тоді як людські останки зазвичай виявлялися у витягнутих ямах. Ці знахідки свідчать про те, що собаки виконували роль компаньйонів, які супроводжували померлих у потойбічний світ, як зазначила дослідниця Петра Нордін, що брала участь у розкопках», – йдеться у повідомленні. 

У Швеції виявили величезне поховання вікінгів, фото: Огляд однієї з могил, фото: Arkeologerna CC BYОгляд однієї з могил, фото: Arkeologerna CC BY
У Швеції виявили величезне поховання вікінгів, фото: Огляд однієї з могил, фото: Arkeologerna CC BYУ Швеції виявили величезне поховання вікінгів, фото: Arkeologerna CC BY

Окрім того, виявлено квадратне поховання з трьома великими вогнищами, які містили суміш людських та тваринних кісток, залізні наконечники стріл і 17 посудин. Це, ймовірно, є місцем кремації з вогнищами, розведеними над землею.

Нагадаємо, росіяни знищують культурну спадщину України, а також вдаються до крадіжок культурних цінностей, які вже з’являються на міжнародному чорному ринку.

Слід зазначити, що у минулому році США повернули Україні культурні цінності, викрадені російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій.

Також у тимчасово окупованому Криму росіяни розграбували музей-заповідник Херсонес Таврійський.

Раніше повідомлялось, що російські військові й цивільні особи, які діяли за їхнім наказом, розграбували тисячі цінних артефактів і творів мистецтва з двох музеїв, собору й національного архіву в Херсоні, перш ніж залишити місто після 8-місячної окупації.

Також російські окупанти викрали з херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка картину відомого українського художника Давида Бурлюка.

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