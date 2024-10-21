Росіяни атакувалу Одещину ракетами та дронами, горіла припортова інфраструктура

Наслідки обстрілу Одеси, фото: ДСНС, ілюстративне

Вчора ввечері, 20 жовтня, російська армія завдала ракетного удару по Одеській області. Згодом армія РФ застосувала в цьому ж напрямку ударні дрони.

Як повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер, внаслідок вечірньої ракетної атаки на припортову інфраструктуру виникла пожежа. Також через падіння уламків ракет в Одеському районі сталося загоряння сухої трави та закинутої будівлі, постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники.

«Після ракетної атаки росіяни завдали удару безпілотниками, які були знищені нашими силами протиповітряної оборони», — зазначив Олег Кіпер.

Нагадаємо, що вночі, 21 жовтня, сили протиповітряної оборони в Миколаївській області знищилитри БпЛА «Shahed 131/136». Також учора, вдень 20 жовтня та вночі 21 жовтня росіяни атакували з FPV-дрона Куцурубську громаду та з артилерії акваторія Очаківської громади. Постраждалих серед цивільного населення немає.