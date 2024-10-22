  • вівторок

    22 жовтня, 2024

  • 5.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 22 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 5.9° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія FPV-дронами атакувала село на Миколаївщині, загорівся будинок

Обстріл Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»Обстріл Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

Минулої доби російська армія атакувала два населені пункти в Миколаївській області, використовуючи FPV-дрони.

Про це йдеться у ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Вчора, 21 жовтня, ворог чотири рази атакував Куцурубську громаду FPV-дронами. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дніпровське загорівся приватний будинок. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборці.

Також о 15:46 ворог атакував з FPV-дрона Очаків, а сьогодні вночі, 22 жовтня, о 02:34 завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, що вчора вночі, 21 жовтня, сили протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили три БпЛА Shahed 131/136.

Останні новини про: Обстріли

Вночі ППО знищила на Миколаївщині три «Шахеди»
Росіяни обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини: двоє людей поранені
Росіяни атакували Одещину ракетами та дронами, горіла припортова інфраструктура

Читайте також:

новини

«Швидка відмовляється їхати», — жителі села біля Снігурівки просять відремонтувати дорогу

Олена Козубовська
новини

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси

Олена Козубовська
новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська

Останні новини про: Обстріли

Росіяни атакували Одещину ракетами та дронами, горіла припортова інфраструктура
Росіяни обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини: двоє людей поранені
Вночі ППО знищила на Миколаївщині три «Шахеди»

«єОселя»: з початку року більше 7 тисяч українських родин отримали іпотеку

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії, — «Укренерго»