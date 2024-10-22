Росія FPV-дронами атакувала село на Миколаївщині, загорівся будинок

Обстріл Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

Минулої доби російська армія атакувала два населені пункти в Миколаївській області, використовуючи FPV-дрони.

Про це йдеться у ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Вчора, 21 жовтня, ворог чотири рази атакував Куцурубську громаду FPV-дронами. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дніпровське загорівся приватний будинок. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборці.

Також о 15:46 ворог атакував з FPV-дрона Очаків, а сьогодні вночі, 22 жовтня, о 02:34 завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, що вчора вночі, 21 жовтня, сили протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили три БпЛА Shahed 131/136.