Житель Херсонщини підірвався на протипіхотній міні

Заміноване поле. Архівне фото: «МикВісті»

У Берияславському районі Херсонської області 49-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, внаслідок детонації вибухівки потерпілий дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення і травматичну ампутацію ноги. Чоловіка доставили до лікарні, йому надають всю необхідну допомогу.

«Закликаємо жителів області суворо дотримуватись правил мінної безпеки! Не відвідуйте місця, які ще не перевірили сапери. Не торкайтесь підозрілих знахідок, а одразу телефонуйте 101 або 102», — додали у повідомлення.

Нагадаємо, 21 жовтня в Миколаївському районі, у полі неподалік населеного пункту на вибухівці підірвалися четверо людей, серед яких 15-річна дівчина.