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Викрав автомобіль і потрапив у ДТП: в Первомайську поліція затримала чоловіка

У Первомайську чоловік викрав автомобіль і потрапив у ДТП. Фото: НацполіціяУ Первомайську чоловік викрав автомобіль і потрапив у ДТП. Фото: Нацполіція

Ввечері, 24 жовтня до правоохоронців звернувся місцевий мешканець з повідомленням про те, що невідомий заволодів автомобілем ВАЗ-2109. Заявник розповів, що транспортний засіб перебував поблизу його місця роботи з ключами в замку запалення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, автомобіль викрав 20-річний місцевий мешканець, який раніше вже притягувався до відповідальності за вчинення майнових злочинів і має непогашену судимість.

Проїхавши на викраденій автівці декілька кілометрів, чоловік потрапив у автопригоду, залишив авто на місці події та продовжив свій шлях пішки.

«Упродовж години поліцейські оперативно розшукали чоловіка та затримали його. Свій вчинок затриманий пояснив бажанням під’їхати додому, а не йти пішки», — йдеться у повідомленні.

Слідчі затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України та оголосили йому про підозру за частиною 1 статті 289 Кримінального Кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». 

За скоєний злочин чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

У Первомайську чоловік викрав автомобіль і потрапив у ДТП. Фото: НацполіціяУ Первомайську чоловік викрав автомобіль і потрапив у ДТП. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Вознесенському районі Миколаївської області поліцейські затримали 47-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 28-річної жінки

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