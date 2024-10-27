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На трасі у Львові нетверезий водій погрожував патрульним гранатою

На трасі біля Львову патрульні поліцейські затримала нетверезого водія вантажівки та вилучили у нього водійське посвідчення, у відповідь він дістав гранату.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що поліцію викликала громадянка, яка була свідком небезпечних маневрів вантажівки на трасі М-06 «Київ — Чоп».

Фото: скриншот з відеоФото: скриншот з відео

Патрульні наздогнали транспортний засіб й зафіксували у 34-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пристрій Драгер показав 1,73 проміле. Відносно нього склали протокол.

Після повідомлення про відсторонення від керування та вилучення водійського посвідчення, водій почав погрожував поліцейським гранатою та вимагав повернення документів.

Патрульні одразу затримали його та викликали слідчо-оперативну групу.

За попередньо інформацією правоохоронців, граната виявилась тренувальною, однак її направили на відповідну експертизу.

Крім того, на водія відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 КК України, а саме, опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обовʼязків.

Раніше пʼяний водій на вантажівці зіткнувся зі стовпом та втік з місця ДТП. Згодом його затримали та він напав на патрульну.

Нагадаємо, що раніше на автодорозі М-05 «Київ — Одеса» неподалік села Курячі Лози у Первомайському районі Миколаївщини сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі трьох вантажівок.

Нагадаємо, що у Південноукраїнську по вулиці Європейській водій автомобіля Daеwoo Lanos збив жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Жінка померла у лікарні.

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