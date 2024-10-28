СБУ затримала волонтера ООН, якого підозрюють у шпигунстві

СБУ затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві. Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України затримала на Донеччині волонтера, якого підозрюють у шпигунстві. 34-річний чоловік, прикривався волонтерською діяльністю від імені Всесвітньої продовольчої програми ООН та збирав розвідувальні дані. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У відомстві зазначили, що підозрюваний був завербований російськими спецслужбами та шпигував за військовими Покровська, де наразі зафіксована найбільша концентрація ворожих атак. Завданням затриманого було встановити місця розташування українських військових, зокрема піхоти та артилерії. Під виглядом доставки гуманітарної допомоги він об'їжджав Покровськ та прилеглі населені пункти, щоб зібрати координати. Отриману інформацію він передавав своєму куратору з ФСБ через месенджер.

Шпигував за позиціями українських військових. Фото: пресслужба СБУ Шпигував за позиціями українських військових. Фото: пресслужба СБУ Шпигував за позиціями українських військових. Фото: пресслужба СБУ

Контррозвідники викрили агента на початковому етапі його розвідактивності та затримали. Крім того, завчасно провели заходи для захисту позицій українських сил.

Переписка з телефону затриманого. Фото: пресслужба СБУ Переписка з телефону затриманого. Фото: пресслужба СБУ Переписка з телефону затриманого. Фото: пресслужба СБУ

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефон із доказами. Затриманого звинувачують в державній зраді в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 КК України), і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Херсонщині до 10 років в’язниці засудили місцевого мешканця, який працював «начальником Новоолексіївського територіального управління Генічеської ВЦА» під час окупації.

Нагадаємо, правоохоронці викрили агентурну мережу російської ФСБ, яка розвідувала маршрути ЗСУ із поставок зброї на фронт та стратегічні об’єкти «Укрзалізниці».