До $15 тисяч за незаконний перетин кордону: правоохоронці затримали підозрюваного організатора

Затримали підозрюваного в організації незаконого перетину кордону. Фото: пресслужба ДПСУ

Правоохоронці викрили незаконну схему перетину державного кордону у Закарпатській області. Плата за такі послуги складала від 10 до 15 тисяч доларів.

Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби.

У відомстві зазначили, що затримали 18-річного уродженця Рівненщини, якого підозрюють в організації незаконного перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Фігурант справи підшуковував клієнтів через Інтернет та пропонував «свої послуги» за 10-15 тисяч доларів.

Зазначається, що його затримали «на гарячому» під час спроби провести чергову операцію за 10,5 тисячі доларів.

У затриманого вилучили мобільний телефон, банківські картки та готівку. Правоохоронці повідомили йому про підозру у скоєнні злочину. Досудове розслідування триває, і фігуранту загрожує кримінальна відповідальність за незаконну діяльність.

Раніше, українські прикордонники затримали дві групи чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.

Нагадаємо, що двох мешканців Миколаєва та їх товариша з Ужгорода будуть судити за організацію схеми незаконного перетину державного кордону. Чоловікам загрожує 12 років в’язниці.

Раніше прикордонники вже затримували 23 чоловіків, як за вказівками телеграм-каналу намагалися дістатися Молдови.

Як інформували прикордонники, 40 людей загинули під час спроб незаконно перетнути кордон.

Крім того, затримали групу чоловіків, які намагалися на човні перепливсти Тису та потрапити до Угорщини.

Як повідомлялось, на Буковині затримали сімох чоловіків, яких супроводжував місцевий житель, вони, за словами прикордонників, планували незаконно перетнути кордон з Румунією.

Нагадаємо, двох мешканців Закарпаття підозрюють у переправленні військовозобовʼязаних чоловіків через державний кордон України. Їх затримали під час передачі грошей прикордоннику. Вони знаходяться під вартою.

Також нещодавно на Одещині прикордонники затримали 30-річну жительку Києва, за підозрою у допомозі військовозобов’язаним чоловікам укладати фіктивні шлюби з багатодітними жінками та жінками з інвалідністю I чи II групи, щоб отримати відстрочку від мобілізації та перетнути кордон.