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Вночі у Миколаївській області синоптики прогнозують заморозки

Миколаїв, фото: Getty ImagesМиколаїв, фото: Getty Images

У Миколаївській області завтра, 3 листопада, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, швидкістю 6-11 м/с.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься від 1°С морозу до 4°С тепла, а вдень підвищиться до 6-11°С. Вітер північно-західного напрямку, швидкість 6-11 м/с. 

Нагадаємо, у Миколаєві відкрили новий пункт видачі питної води.

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