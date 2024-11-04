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Російського найманця підозрюють у вбивстві мирного жителя в окупованих Олешках: справу передали до суду

Російського найманця судитимуть за вбивство мирного жителя окупованих Олешок. Ілюстраційне фотоРосійського найманця судитимуть за вбивство мирного жителя окупованих Олешок. Ілюстраційне фото

На початку цього року в тимчасово окупованих Олешках вбили 68-річного місцевого жителя. Поліцейські ідентифікували підозрюваного у вбивстві, ним виявився найманець російського військового формування. Справу направили до суду, підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили у відділ комунікації поліції Херсонської області.

Як з’ясували правоохоронці Херсонщини, підозрюваним виявився 27-річний житель Ростова-на-Дону, військовий загону «Херсон» приватної військової компанії «Редут». 

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Як повідомили у відомстві, інформацію про вбивство правоохоронці знайшли в одному з Telegram-каналів. Після цього співробітники поліції та СБУ провели розслідування, і встановили обставини злочину. 10 січня 2024 року троє представників російських військових формувань рухались вулицею Олешок, коли один із них відкрив хаотичний вогонь. На звук пострілів вийшов місцевий житель, після чого нетверезий російський військовий направив зброю на цивільного і здійснив не менше шести пострілів та смертельно поранив чоловіка.

Зазначається, що нині обвинувальний акт затверджений обласною прокуратурою та скерований на розгляд суду. Підозрюваному заочно повідомили про підозру у порушенні законів і звичаїв війни, що спричинило умисне вбивство. Йому загрожує перебування за ґратами терміном від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялось, що слідчі поліції завершили розслідування щодо вбивства 53-річного мешканця Снігурівського району Миколаївської області, який перебував там під час окупації та мав українську позицію. Він передавав інформацію про пересування російської техніки Збройним силам України, за це військові РФ його застрелили. 

Нагадаємо, російського військового судитимуть за ув’язнення, побиття, погрозу зґвалтування та приниження місцевих мешканців колишньої тимчасово окупованої Снігурівки Миколаївської області.

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