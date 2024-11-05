Внаслідок російського обстрілу по Ізмаїлу збитки екології склали ₴138 млн
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- Анна Гакман
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19:19, 05 листопада, 2024
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Під час обстрілів Ізмаїла, що на Одещині, 27 вересня були пошкоджені двоповерховий багатоквартирний та одноповерховий приватний будинки, що призвело до значних руйнувань і забруднення земельних ресурсів.
За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, збитки від забруднення ґрунтів оцінюються у майже 138 мільйонів гривень.
«Обстріли 27 вересня 2024 року міста Ізмаїл Одеської області призвели до часткового руйнування двоповерхового багатоквартирного та одноповерхового приватного будинків. Через пошкодження будівель і утворення будівельного сміття шкоди зазнали земельні ресурси. За розрахунками Державної екологічної інспекції, збитки, завдані забрудненням земельних ресурсів, становлять майже 138 мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відомості про завдану шкоду передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України. Ці дані увійдуть до єдиного реєстру збитків, завданих збройною агресією.
Обстріл Ізмаїла 27 вересня: що відомо?
У ніч на 27 вересня російські війська масовано обстріляли Ізмаїл. Внаслідок обстрілу троє людей загинули, ще 14, у тому числі троє дітей, було поранено.
Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області було пошкоджено цивільну інфраструктуру: житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі. Через обстріли виникли пожежі, які вогнеборці оперативно загасили.
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