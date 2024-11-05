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Внаслідок російського обстрілу по Ізмаїлу збитки екології склали ₴138 млн

Росіяни в ніч на 27 вересня атакували Ізмаїл. Фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу Ізмаїла 27 вересня. Фото: ДСНС Одещини

Під час обстрілів Ізмаїла, що на Одещині, 27 вересня були пошкоджені двоповерховий багатоквартирний та одноповерховий приватний будинки, що призвело до значних руйнувань і забруднення земельних ресурсів.

За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, збитки від забруднення ґрунтів оцінюються у майже 138 мільйонів гривень.

«Обстріли 27 вересня 2024 року міста Ізмаїл Одеської області призвели до часткового руйнування двоповерхового багатоквартирного та одноповерхового приватного будинків. Через пошкодження будівель і утворення будівельного сміття шкоди зазнали земельні ресурси. За розрахунками Державної екологічної інспекції, збитки, завдані забрудненням земельних ресурсів, становлять майже 138 мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що відомості про завдану шкоду передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України. Ці дані увійдуть до єдиного реєстру збитків, завданих збройною агресією.

Обстріл Ізмаїла 27 вересня: що відомо? 

У ніч на 27 вересня російські війська масовано обстріляли Ізмаїл. Внаслідок обстрілу троє людей загинули, ще 14, у тому числі троє дітей, було поранено.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області було пошкоджено цивільну інфраструктуру: житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі. Через обстріли виникли пожежі, які вогнеборці оперативно загасили.

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