Росія атакувала Одесу «Шахедами»: постраждало декілька багатоповерхівок, є поранений

Росія 7 листопада атакувала Одесу «Шахедами», фото: Олег Кіпер

Сьогодні вночі, 7 листопада, російська армія в черговий раз запустила «Шахеди» в бік Одеси. В результаті постраждало декілька багатоповерхівок та є поранений.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, через падіння уламків в Одесі пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без загоряння). Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.

Зазначається, що постраждав 30-річний чоловік, лікарі надали йому допомогу на місці.

Росія 7 листопада атакувала Одесу «Шахедами», фото: Олег Кіпер Росія 7 листопада атакувала Одесу «Шахедами», фото: Олег Кіпер

Нагадаємо, що у ніч проти 7 листопада протиповітряна оборона в Миколаївській області знищила пʼять безпілотників Shahed 131/136. Крім того, вчора російська армія шість разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду.