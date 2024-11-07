Росія атакувала Одесу «Шахедами»: постраждало декілька багатоповерхівок, є поранений
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- Марія Хаміцевич
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12:10, 07 листопада, 2024
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Сьогодні вночі, 7 листопада, російська армія в черговий раз запустила «Шахеди» в бік Одеси. В результаті постраждало декілька багатоповерхівок та є поранений.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, через падіння уламків в Одесі пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без загоряння). Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.
Зазначається, що постраждав 30-річний чоловік, лікарі надали йому допомогу на місці.
Нагадаємо, що у ніч проти 7 листопада протиповітряна оборона в Миколаївській області знищила пʼять безпілотників Shahed 131/136. Крім того, вчора російська армія шість разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду.
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