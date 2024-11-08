Внаслідок нічної атаки Одеси загинула людина, ще 9 поранені: є значні пошкодження інфраструктури

Обстріл Одеси 8 листопада, фото: Одеська ОВА

У ніч з 7 на 8 листопада російські війська здійснили масовану атаку дронами на Одеський район. Є пошкодження цивільної інфраструктури, загиблий та поранені.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння.

За його словами в одному з навчальних закладів Одеси вибиті вікна та пошкоджений фасад. Також, через пошкодження осколками, в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна. Відомо про двох поранених людей — в Одесі та передмісті.

Як зазначив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, наслідок нічної атаки значно пошкоджено одну з найстаріших шкіл Одеси — ліцей №125.

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«Школа у мікрорайоні Кривої Балки була повністю відремонтована до повномасштабного вторгнення. Від «Шахедної» атаки вибито вікна, знищено меблі і двері, пошкоджено дах та система опалення», — написав він.

За словами директорки міського Департаменту освіти та науки Олени Буйневич, працівники закладу — сторожа живі, вони своєчасно спустилися в укриття.

На ранок в ДСНС України в Одеській області передали, що за попередніми даними, одна людина загинула, 9 — постраждали.

Рятувальники разом з іншими службами ліквідували наслідки нічного обстрілу. У приватному секторі пошкоджено житлові будинки, в двох з них виникла пожежа. Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям, зокрема дитині та вагітній жінці.

Рятувальники також гасили пожежі в складських приміщеннях та автомобілях на території підприємства. Постраждала будівля навчального закладу.

Обстріл Одеси 8 листопада, фото: Одеська ОВА

Обстріл Одеси 8 листопада, фото: Одеська ОВА

Обстріл Одеси 8 листопада, фото: Одеська ОВА

Обстріл Одеси 8 листопада, фото: Одеська ОВА

Обстріл Одеси 8 листопада, фото: Одеська ОВА

Обстріл Одеси 8 листопада, фото: Одеська ОВА

Обстріл Одеси 8 листопада, фото: Одеська ОВА

Обстріл Одеси 8 листопада, фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, що 7 листопада, російська армія двічі атакувала Миколаївську область. За словами очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, вчора об 11:50 та 14:53 ворог атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.