Російські війська скинули три КАБи на Запоріжжя: є постраждалі

Фото наслідків ударів по Запоріжжю оприлюднив Іван Федоров

Вночі 11 листопада російські війська завдали три авіаудари по Запоріжжю. Щонайменше одна людина загинула, ще понад 20 дістали поранень.

Про це повідомляють голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та поліція Запорізької області.

Вказується, що о 01:33 війська РФ завдали трьох ударів авіабомбами ФАБ-500 з УМПК ( Універсальний модуль планування та корекції, — прим.),по житлових районах міста.

Через пряме влучання частково зруйнований двоповерховий житловий будинок. Поранень зазнали двоє дорослих та двоє дітей (хлопчик — 4 роки, дівчинка — 15 років).

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Ще один удар припав на відкриту ділянку поряд із пʼятиповерховим гуртожитком. Будівлю пошкоджено вибуховою хвилею та уламками. Унаслідок вибуху постраждали 17 людей, серед них — троє неповнолітніх (дівчина 17 років та двоє хлопців — 16 і 17 років).

Третій удар — по території поряд із автосалоном. Загинув чоловік.

На місцях обстрілу працюють поліцейські, рятувальники та відповідні профільні служби міста.

Як уточнив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, кількість постраждалих унаслідок авіаударів по місту зросла до 21, лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Фото наслідків ударів по Запоріжжю оприлюднив Іван Федоров

Фото наслідків ударів по Запоріжжю оприлюднив Іван Федоров

Фото наслідків ударів по Запоріжжю оприлюднив Іван Федоров

Фото наслідків ударів по Запоріжжю оприлюднив Іван Федоров

Фото наслідків ударів по Запоріжжю оприлюднив Іван Федоров

Нагадаємо, що в ніч на 11 листопада російська армія атакувала Миколаїв «Шахедами». Перші звуки вибухів в місті почали чути близько 1:40. Повітряні сили повідомили, що в місті знаходиться ворожий безпілотник.

За даними Миколаївської ОВА, близько 01:50 росіяни атакували місто безпілотниками «Shahed-131/136». Внаслідок ворожої атаки загинули п’ятеро людей, постраждала 45-річна жінка, її госпіталізовали до медичного закладу. На місці за психологічною допомогою звернулись 22 людини.